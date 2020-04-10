تيم حسن، شكران مرتجى وقصي خولي ينعون عبدالرحمن أبو القاسم

Apr 10, 2020 توفي الفنان عبدالرحمن أبو القاسم صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 78 عاما، اثر تعرضه لأزمة قلبية. وخيم الحزن على الوسط الفني السوري حيث نعاه عدد كبير من الفنانين منهم: ديما قندلفت: “تعازيّ الحارة لعائلة الممثل الكبير عبدالرحمن أبو القاسم ومحبيه.. خسارة للفن وأهله.. لترقد روحه بسلام”. تيم حسن: “رحم الله الفنان القدير عبد الرحمن ابو القاسم تعازيّ لعائلته ولأهله وأحبابه الكرام إنا لله وإنا إليه راجعون”. كريس بشار: “خسارة لنا جميعاً.. عبد الرحمن ابو القاسم لروحك السلام”. Advertisements جيني اسبر: “الفنان الكبير عبد الرحمن أبو القاسم في ذمة الله..الله يرحمك يارب.. خسارة كبيرة”. قصي خولي: “أنا لله وأنا إليه راجعون الاستاذ عبد الرحمن أبو القاسم في ذمة الله رحمة الله عليك.” شكران مرتجى: “جمعة حزينة أستاذنا وأحد كبارنا في ذمة الله البقاء لله وحسبي الله ونعم الوكيل عبد الرحمن أبو القاسم الله يرحمه.. الفاتحة. أحزنني رحيلك وأحزنني أكثر أننا لن نكون في وداعك ولن نقوم بمايليق بقامتك يا شجرة الزيتون الفلسطينية المروية من ماء بردى”. سلافة معمار: “بكل الأسف والحزن فقدنا اليوم قامة كبيرة من قامات المسرح والفن والثقافة في الوطن العربي خسارة كبيرة وداعك أستاذي عبد الرحمن أبو القاسم #وداعاً”. وكانت نقابة الفنانين السوريين قد أعلنت عن وفاته ونعته على فايسبوك “تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير عبد الرحمن ابو القاسم بعد تعرضه لأزمة قلبية المت به …انا لله وانا اليه راجعون”.







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