شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشريف فى تصريحات.. هاجم فريد شوقى ومدح محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاهده جمهوره على صراحته التى لا تمنعه أن يقسو على نفسه فيحكم على بعض أفلامه بالفشل أو يصب غضبه على مخرج أو يصف ممثلا بأنه فاشل، إلا أن عمر الشريف، الذى تحل اليوم ذكرى ميلاده، حالة فريدة، ورغم الأسماء الكبيرة التى هاجمها الشريف إلا أنك تجدهم أول من يقرون بعالمية ونجومية "لورانس العرب"، وأول من يقفون له احترامًا.

فى حوار له جريدة "الفجر الجزائرية" علق عمر الشريف على سؤال؛ بأن فريد شوقى كان مرشحًا للعب دور فى فيلم "لورانس العرب" بدلا منه، فرد قائلا: عن أى فريد تتحدثون؟ كيف لهذا "الممثل الفاشل" أن يختاره لين - يقصد مخرج الفيلم "ديفيد لين".

لم يكن هجومه على الفنان الكبير فريد شوقى الوحيد، بل طال عادل إمام بعد ما كشف أن الزعيم كان السبب فى حذف مشاهد له من فيلم "حسن ومرقص"، واتهمه بتوريطه فى الفيلم.

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فى المقابل أشاد الفنان العالمى الإمبراطور أحمد زكى، ووصفه بأنه أفضل وأعظم فنان فى تاريخ السينما المصرية، فهو ممثل عبقرى وله رؤية وحضور ولا أبالغ إذا قلت إن أحمد زكى أفضل منى ألف مرة.

فى عام 2007 كتب النجم عمر الشريف قصة مسلسل تليفزيونى باسم "حنان وحنين"، وشهد الظهور الأول للممثل الشاب وقتها محمد رمضان، وبعد عرض المسلسل استضاف التليفزيون المصرى محمد رمضان وفوجئ باتصال تليفونى على الهواء من عمر الشريف يتحدث عنه بحماس كبير، ويعلن أنه موهبة كبيرة، وأن بإمكانه أن يكون أفضل منه شخصيا بكثير ومن نجوم آخرين، وبكى محمد رمضان بعد سماعه كلمات النجم العالمى.

واعتبر عمر الشريف أن شهادته لا تعنى تواضعا، شارحا أنه قدم مشهدين أو ثلاثة مع رمضان وأن أداءه أصابه بالجنون، لدرجة أنه قال إن هذا الممثل سوف يكون أحسن واحد فى مصر، لتتسع مساحة بكاء رمضان متأثرا بشهادة النجم العالمى الذى أكد أنه لا ينقصه سوى تحدث الإنجليزية ليصبح ممثلا عالميا، وأنه بمثابة ابنه الذى لم ينجبه والذى سيخلفه كنجم عالمى بعد رحيله، حيث قال بالحرف الواحد: هذا هو النجم الذى اخترته ليكون ولى العهد بعد مماتى، وبعد مرور كل هذه السنوات على شهادة عمر الشريف تتزايد مساحة نجاح ونجومية محمد رمضان من عمل لآخر.