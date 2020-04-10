شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يلمح لتعاون قريب مع بهاء سلطان فى عمل غنائى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب محمود العسيلي عن التلميح لتعاون قريب مع المطرب بهاء سلطان، بعد نشره لصورة تجمعهما سوياً عن حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "مع ليفل الوحش في الغنا، قريباً بهاء سلطان".

الصورة التي نشرها العسيلي عبر حسابه، تبدو وأنها قريبة لتواجد الكثير من العمال والأشخاص خلفهم وهم يرتدون كمامات طبية التزماً بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وسرعان ما حرص عدد كبير من متابعين العسيلي على الترحيب بذلك التعاون المشترك الذي سيجمع بينهما، بعد توقف دام لسنوات للمطرب بهاء سنوات.





ووصل النجم محمود العسيلى مؤخراً، إلى مليون مشترك عبر قناته على "يوتيوب"، حيث احتفل العسيلى بهذا الرقم الجديد عبر حسابه على "تويتر"، ونشر فيديو الإحتفال بوصوله لمليون مشترك معلقا "احب اشكر كل واحدو واحده اشتركوا فى قناتى وإن دا ماكنش هيحصل من غير دعمكم وإيمانكم بالمحتوى اللى أنا باقدمه.. دا مشروع ابتديناه سوا وهانكمل فيه سوا بإذن الله.. يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم وأفضل اقدملكم احلى حاجة جوايا ونكبر اكتر مع بعض".

من ناحية أخرى انتقد العسيلى قرار وقف مطربى المهرجانات، مطالبا بضرورة توفيق أوضاعهم من خلال رقابة عادلة ومضبوطة على المحتوى بدلا من دبح جيل كامل، وكتب محمود العسيلى، عبر حسابه على تويتر: "يعنى ايه إن احنا ممكن فى سنة 2020 نمنع نوع كامل من المزيكا ولا وايه اكتر نوع مزيكا مسموع فى الشارع المصرى.. ليه منقننش الأوضاع والبلد تكسب منهم فلوس وهما يعمله فلوس ويبقى فى رقابة عادلة ومظبوطة على المحتوى بدل ما ندبح جيل كامل فيهم ناس موهوبين بجد وان كانوا قلة".