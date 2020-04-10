شكرا لقرائتكم خبر عن هتموت من الضحك.. كوميديا أحمد فهمى وأكرم حسنى في برومو "رجالة البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى، برومو مسلسل "رجالة البيت" للنجمان أحمد فهمي وأكرم حسنى، والذى يعرض على قناة on، في شهر رمضان المقبل، وظهر الثنائي الكوميدي خلال البرومو بشخصيات متنوعة التى اعتادا تجسيدها فى أدوارهم الكوميدية.

وقرر صناع مسلسل "تيمون وبوما" تغيير اسمه إلى "رجالة البيت"، للنجمين أكرم حسنى وأحمد فهمى المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث استأنف أبطال المسلسل تصوير مشاهدهم الداخلية للانتهاء منها قبل حلول شهر رمضان.

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مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

وخاض أحمد فهمي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات" إخراج أحمد الجندى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمى، وإخراج خالد الحلفاوى، وشارك فى بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.