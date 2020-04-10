شكرا لقرائتكم خبر عن على أغانى العندليب وأم كلثوم.. ياسمين صبرى فى برومو "فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى برومو مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه على شاشة قناة on، في شهر رمضان المقبل، وسيطر على البرومو أغنيات كوكب الشرق السيدة أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وتدور أحداثه حول شخصين ينفصلان بعد قصة حب تجمعهما، وأن كل شخص يحتاج الى فرصة تانية لتصليح أخطائه السابقة.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد "حكايتى" العام الماضى.

Advertisements

ويسجل "فرصة تانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدمت العام الماضى مسلسل "حكايتى" وحققت به نجاحاً كبيراً وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد مد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوار ، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى الدرامية في شهر رمضان السابق من خلال مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.