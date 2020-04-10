شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تثير الجدل حول اقتراب زواجها وحلمها بأن تصبح أما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة ليدى جاجا على غلاف مجلة InStyle magazine مؤخراً، حيث كشفت خلال حوار مطول عن خطتها خلال الفترة المقبلة، وأكدت أنها تستعد من أجل الزواج أكثر من أى وقت مضى، حيث تتمنى أن تصبح أما لأطفال وتفتح فصلا جديدا فى حياتها بعد تفشى وباء كورونا فى العالم.

النجمة ليدى جاجا أضافت أنها تتطلع لحياة جديدة، وذلك بعدما حققت خلال الفترة الماضية نجاحات عديدة على مستوى العمل سواء فى الغناء أو التمثيل بترشحها للعديد من الجوائز، وبالتالى فإن الحياة الجديدة تلك تتمثل فى إنجاب أطفال.

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جاجا ومن خلال تصريحاتها الأخيرة دفعت الكثيرين للتوقع بأنها قد تدخل فى قصة جديدة مع شريكها مايكل بولانسكى، والتى سبق وأكدت أن علاقتها معه أدخلتها فى أمور جديدة لم تسبق أن تعيشها حيث كانت تفرض على نفسها قيودا تمنعها من الارتباط قبل تحررها منها بالكامل مع شريكها الحالي مثلما يظهر علي السوشيال ميديا مع نشرها العديد من الصور لها برفقته يظهروا فيها بمنتهي السعادة.

وكانت قد كشفت ليدي جاجا مع المذيع جيمي كيميل أنها تعاونت مع منظمة الصحة العالمية و international advocacy group Global Citizen بهدف تقديم حفل ضخم اون لاين، وهذا الحدث سيستمر لمدة ساعتين قالت عنه جاجا "سيتم جمع الأموال قبل الحفل و لن نطلب منك المال خلال و لأسباب كثيرة، وأبرزها لأننا ندرك تماما حقيقة ارتفاع معدل البطالة وأن الأشخاص يواجهون صعوبة بالغة حاليا حتي في إطعام أبنائهم".

واستكملت ليدي جاجا "نريد فقط أن يستمتع الجميع بهذا الحفل"، وأشارت "لقد جمعت بالفعل 35 مليون دولار من خلال التواصل مع الشركات والمحسنين ولم تنته الجهود بعد".