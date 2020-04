بينها "Focus" لويل سميث.. أبرز أفلام السهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص العديد من القنوات الفضائية، على عرض مجموعة متنوعة من الأفلام، لجذب قطاع كبير من الجمهور، تزامنا مع تواجد أغلب المواطنين في المنازل، التزاما بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها العديد من الدول، للحد من تفشي فيروس كورونا المتسجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة الليلة على شبكة "MBC".

قناة MBC 2

في تمام الـ 10 مساءً، تعرض القناة فيلم الدراما والكوميديا السوداء Focus، بطولة ويل سميث ومارجوت روبي، إخراجِ المُخرجين غلين فيكارا وجون ريكيوا.

تدور أحداث الفيلم عن محتال محنك، يقع في الحب مع المبتدئة في مجال الاحتيال والسرقة، وبينما يعلمها خدع المعاملات التجارية، ويدرك هو بأن الخداع والحب كالنار والبارود لا يجتمعان سويا.

وفي تمام الساعة الـ12 مساءً، تعرض القناة فيلم الأكشن والإثارة Now You See Me 2، إنتاج عام 2016، إخراج جون تشو.

تدور أحداث الفيلم بعد مضي عام على تملص الفرسان الأربعة من قبضة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإعجاب العامة بأسلوبهم في آداء الحيل السحرية، يعودوا من جديد إلى الساحة لتأدية عرض جديد احتفاءً بعودتهم وفي داخلهم رغبة في كشف الممارسات غير الأخلاقية لرجل يمتلك نفوذًا قويًا.

mbc max

في تمام الـ9 مساءً تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم الكوميديا Tumbledown، إنتاج عام 2016، بطولة ريبيكا هول، جيسون سوديكس، ديانا أجرون، وجو مانجانيلو، إخراج شون ميوشو.

تدور أحداث الفيلم، حول "أندرو" الذي تخصص في دراسة الثقافة إلى ولاية مين ليجري مقابلة مع هانا، وهي أرملة مغن ذائع الصيت، يتوصل الطرفان بشكل غير متوقع إلى اتفاق لكتابة سيرة ذاتية وسرعان ما يجد أندرو نفسه يتخبط ما بين حبيبها الجذاب ووالديها المفرطين في حمايتها.

أما في تمام الساعة الـ11، تعرض القناة الفيلم الدرامي Inside Llewyn Davis، إنتاج عام 2013، بطولة أوسكار إسحاق، كاري موليجان، جون جودمان، جستين تيمبرلك، إخراج جويل كوين وإيثان كوين.

وتدور أحداث الفيلم حول تتبع أسبوعًا من حياة مغنٍ شعبي شاب بينما يكتشف عالم الموسيقى الشعبية في جرينتش فيليدج في سيتنات القرن الماضي.

mbc action

وفي تمام الساعة الـ11 والنصف مساءً، تعرض القناة الفيلم الأكشن Spider Man 3، إنتاج عام 2007، بطولة توبي ماغواير، كريستين دانست، جيمس فرانكو، توماس هادن تشورتش، تأليف وإخراج سام رايمي.

وتدور أحداث الفيلم حول الرجل العنكبوت الذي تتغير فجأة بدلته وتتحول إلى اللون الأسود وتعزز من قدراته الاستثنائية، فإنها تحوله أيضًا، وتبرز الجانب المظلم والانتقامي من شخصيته التي تكافح جاهدة من أجل السيطرة عليه..

mbc bollywood

في تمام الساعة الـ9 مساء، تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، الفيلم الهندي Tiger Zinda Hai، إنتاج عام 2012، بطولة سلمان خان، كاترينا كيف، إخراج عباس ظفر.

تدور أحداثه عندما يتم احتجاز مجموعة تضم ممرضات من الهند وباكستان كرهائن في العراق على يد أحد أفراد ميليشيا، تقوم المخابرات الهندية "راو" بتعقب العميل المنعزل تايجر كان قد فر برفقة عميلة سابقة في المخابرات الباكستانية تدعى زويا قبل 8 سنوات ليقود مهمة الإنقاذ.