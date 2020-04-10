بينها مسلسلا عز وهيفاء.. مسلسلات تأثرت بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

مثلما تأثرت القطاعات كلها والحياة اليومية في العالم كله بفيروس كورونا، فإن صناعة المسلسلات أيضا تأثرت.

فهناك مسلسلات لجأ صناعها إلى التعديل في السيناريو لإلغاء مشاهد المجاميع وذات الكثافة العالية، وأخرى قام صناعها بتكثيف المشاهد من أجل الانتهاء سريعا، وقام آخرون بإلغاء المشاهد إلى تحتاج سفر إلى خارج مصر، وقلل فريق آخر من المشاهد الخارجي.

لكن في السياق نفسه، توقفت مسلسلات تماما عن التصوير بسبب تبعات فيروس كورونا، وهو ما نرصده في التقرير التالي..

- مسلسل القاهرة كابول

أعلن الفنان نبيل الحلفاوي وقف تصوير مسلسل "القاهرة كابول"بسبب فيروس كورونا على أن يتم استئناف التصوير بعد شهر رمضان، وسيعرض المسلسل في الموسم الرمضاني 2021، لكن الشركة المنتجة لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن، لكن المؤكد أن المسلسل متوقف عن التصوير لحاجة فريق العمل للسفر إلى لندن والأردن والغردقة، وفي ظل إغلاق المجال الجوي، لم يتمكنوا من استكمال التصوير.

مسلسل "القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، وبطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع.

- مسلسل هجمة مرتدة

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لم يعلن أي من أبطال العمل أو الشركة المنتجة موقف المسلسل من العرض الرمضاني، لكن المؤكد أن التصوير متوقف أيضا، لأن أكثر من ثلث الأحداث يجب أن تصور في أوروبا وهو مستحيل في ظل إغلاق المجال الجوي، وهو عمل من ملف المخابرات المصرية.

المسلسل من بطولة أحمد عز وهند صبري وصلاح عبدالله من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

مسلسل أسود فاتح

أما مسلسل أسود فاتح فيواجه أزمتين، الأولى أن السلطات اللبنانية اتخذت قرارا بوقف تصوير المسلسلات، قبل أن تعود في قرارها وتسمح بالتصوير الداخلي فقط في ظل الإجراءات الوقائية.

لكن المشكلة الأخرى التي تواجه المسلسل أن هناك أبطالا في العمل موجودين في مصر قبل قرار الإغلاق الجوي، ولن يتمكنوا من العودة في حال وجود قرار باستكمال التصوير.

المسلسل بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وأحمد فهمي وصبري فواز وروجينا وناصر سيف وفراس سعيد، وإخراج كريم العدل.

وهناك مسلسلان هما "حكايات بنات 5" و "الآنسة فرح 2" كان من المقرر تصويرهما، لعرضهما بعد شهر رمضان، لكن فريق العملين لم يستطعيا بدء التصوير في ظل الظروف الراهنة، إذ إن قرار التصوير متعلق فقط بالمسلسلات التي بدأت منذ فترة وتعرض في شهر رمضان المقبل، وقرر صناع العملين بدء التصوير بعد شهر رمضان، في حال تحسن الظروف الحالية.