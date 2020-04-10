البقاء لله.. أحمد مكي ينعى والد علي ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان أحمد مكي، والد الفنان علي ربيع، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة.

وكتب "مكي"، عبر حسابه على "إنستجرام": "والد أخي وصديقي علي ربيع في ذمة الله".

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وحرص عدد كبير من النجوم على نعي والد الفنان الراحل، أبرزهم أشرف عبدالباقي، اَيتن عامر، عمرو عرفة، محمد أسامة أوس اوس، محمد أنور.

ويشارك علي ربيع في رمضان المقبل بمسلسل "عمر و دياب"، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون.

المسلسل تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وبطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد محمود، ومحسن منصور، ونهال عنبر، وعدد من ضيوف الشرف.

