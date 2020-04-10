غدا.. كارول سماحة تلاقي جمهورها "لايف" لأول مرة على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المطربة اللبنانية كارول سماحة، عن خوضها تجربة "لايف شات" لأول مرة مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، غدًا السبت الساعة الثامنة مساءً.

ونشرت كارول مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "لكل اللي عنده أسئلة وحابين يسألوني، لأول مرة راح أكون معكم في "لايف شات"، على إنستجرام، يوم السبت 11 أبريل الساعة 9 بتوقيت بيروت، و8 بتوقيت مصر".

وطرحت كارول سماحة، مؤخرًا أغنية "مش هعيش"، عبر قناتها على يوتيوب، باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، والكليب من إخراج جاد شويري.