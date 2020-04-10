نجوم الفن يقدمون التعازي للملحن وليد سعد في وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للملحن وليد سعد في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، وذلك عبر حساباتهم المختلفة على "السوشيال ميديا".

لطيفة

كتبت لطيفة، عبر حسابها على انستجرام: "البقاء لله في وفاة والدة أخي وحبيبي الفنان الكبير وليد سعد.. أسكنها الله فسيح جناته".

أحمد جمال

كتب الفنان أحمد جمال، عبر حسابه على تويتر : "البقاء والدوام لله.. ربنا يرحمها ويغفر لها، ويصبرك على فراقها".

هيثم شاكر

كتب الفنان هيثم شاكر، عبر حسابه على تويتر: "البقاء والدوام لله.. ربنا يرحمها ويصبرك".

وفاء الكيلاني

وكتبت الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر تويتر : "البقاء لله يا وليد.. ربنا يصبركم، والله يرحم والدتك ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. شد حيلك".

المنتج هشام جمال

كتب المنتج هشام جمال، عبر تويتر: "البقاء لله يا وليد، ربنا يصبرك، ويرحمها إن شاء الله".

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رابح صقر

وكتب الفنان رابح صقر، عبر تويتر: "عظم الله اجرك.. والله يغفر لها ويرحمها".

عمرو عرفة

كتب المخرج عمرو عرفة، عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في جنة الخلد يا وليد.. وأيام شعبان والجمعة دلائل بشرية كلها.. ربنا يرحمها".

أنغام

كتبت أنغام، عبر تويتر: "غفر الله لها، واسكنها فسيح جناته، وربنا يصبر قلبك على فراقها يا وليد".

نانسي عجرم

كتبت نانسي عجرم، عبر تويتر : "ربنا يرحمها ويصبرك ويقويك".

رشا مهدي

كتبت الفنانة رشا مهدي، عبر تويتر: "في الجنة ونعيمها.. شد حيلك، الله يرحمها ويغفر لها ويصبركم.. البقاء لله".

شيع جثمان والدة الملحن وليد سعد، ظهر اليوم من مسجد الفردوس بالإسماعيلية. واقتصر العزاء عند المقابر، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، واتباعا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يُذكر أن أخر أعمال وليد سعد أغنيته مع الفنان فضل شاكر ، وتحمل عنوان "وحشتيني" من كلمات محمد الرفاعي، وتوزيع علي أباظة.