"أيام مفترجة".. هكذا قدم الفنانون واجب العزاء لعلي ربيع في وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على مواساة الفنان علي ربيع في وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة، وذلك عبر حساباتهم المختلفة على "السوشيال ميديا".

آيتن عامر

كتبت آيتن عامر، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏توفي الحاج ربيع والد صديقنا الفنان علي ربيع.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أشرف عبدالباقي

وكتب أشرف عبدالباقي، عبر "تويتر": "‏توفي إلى رحمة الله والد علي ربيع.. البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له".

عمرو عرفة

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وكتب المخرج عمرو عرفة، عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أيام مفترجة.. ربنا يرحمه".

أوس أوس

كتب أوس أوس عبر حسابه على انستجرام: "والد أخويا وصديقي علي ربيع في ذمة الله.. نسألكم الدعاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وكان علي ربيع، أعلن عن وفاة والده عبر انستجرام، قائلا: "مات الرجل الطيب ابويا.. الفاتحة على روحه، البقاء لله يا أبويا".

يذكر أن، على ربيع، يشارك في رمضان المقبل بمسلسل "عمرودياب"، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون.

والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وبطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد محمود، ومحسن منصور، ونهال عنبر، وعدد من ضيوف الشرف.

