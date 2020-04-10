فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة شهيرة: البغاء والخيانات الزوجية توقفت.. نعيش حياة يرضاها الله

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حرصت الفنانة اللبنانية المعتزل أمل حجازي، على النظر إلى الوضع الحالي بشكل من التفاؤل، وبعث الأمل في نفوس متابعينها لمواجهة الأزمة الراهنة التي يعيشها العالم بسبب .

قالت أمل حجازي، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "الحياة التي نعيشها اليوم ترضي الله !بيوتنا نظيفة وطاهرة ..الطبيعة تتنفس من التلوث..صرف المال باعتدال دون الإسراف".

وتابعت: "وقف البغاء والخيانات الزوحية..وقف الحروب ..الجلوس وقت طويل مع العائلة.. التقرب من الله خوفًا من الآتي!! يا ابن آدم هل تنتظر وباءًا لتكون صالحًا..#امل_حجازي".

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