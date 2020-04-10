تراند اليوم : فنانة شهيرة: البغاء والخيانات الزوجية توقفت.. نعيش حياة يرضاها الله

حرصت الفنانة اللبنانية المعتزل أمل حجازي، على النظر إلى الوضع الحالي بشكل من التفاؤل، وبعث الأمل في نفوس متابعينها لمواجهة الأزمة الراهنة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد

قالت أمل حجازي، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "الحياة التي نعيشها اليوم ترضي الله !بيوتنا نظيفة وطاهرة ..الطبيعة تتنفس من التلوث..صرف المال باعتدال دون الإسراف".

وتابعت: "وقف البغاء والخيانات الزوحية..وقف الحروب ..الجلوس وقت طويل مع العائلة.. التقرب من الله خوفًا من الآتي!! يا ابن آدم هل تنتظر وباءًا لتكون صالحًا..#امل_حجازي".