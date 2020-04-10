تراند اليوم : شاهد.. صور الفنان يوسف دواد في شبابه تشعل تويتر وتحدث صدمة بين النشطاء

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، صوراً للفنان المصري الراحل يوسف داوود في مرحلة الشباب، وأثارت هذه الصور صدمة كبيرة لاختلاف شكله وصعوبة معرفته.

وعلق غالبية ناشري الصور بـ "هل من الممكن أنكم تتخيلوا أنه ده الفنان يوسف داوود"، ليتفاعل الجمهور مؤكدين أنه كان وسيمًا جدًا، وأن الشيء الوحيد الذي لم يختلف بشكله هو طوله.

فيما كشف بعض المعلقين بأنه كان يعمل بالهندسة وبرع بالرسم ورياضة السلة، فيما استذكره الكثيرون والذين علقوا أنه تميز بضحكته وحواجبه، وأنه كان فنانا خفيف الظل وقدم العديد من الأدوار الناجحة.

ولد الفنان المصري الراحل يوسف داوود في شهر مارس من عام 1933، ومثل في حوالي 40 فيلماً وعدد من المسلسلات التليفزيونية منذ الثمانينيات وحتى وفاته، كما مثل في عدد من المسرحيات. تخرج من كلية الهندسة قسم كهرباء عام 1960 وعمل مهندساً ثم تفرغ للفن عام 1985 بعد أن التحق بالدراسات الحرة لمدة عام كانت البداية في مسرحية "زقاق المدق" من اعماله في التليفزيون، برع في الأعمال الكوميدية بشكل خاص، ولقب بمهندس الضحك.

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وشارك في عدد من الأعمال الناجحة ومن أبرزها في التلفزيون، حكايات زوج معاصر، أين قلبي، يوميات ونيس، عصابة بابا وماما، كما شارك في عدد من الأفلام من بينها، زوج تحت الطلب إلى جانب كل من فؤاد المهندس وعادل إمام وليلى علوي، ليلة سقوط بغداد، حسن ومرقس، عسل أسود إلى جانب أحمد حلمي.









