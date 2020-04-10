علي الحجار وأليس فى بلاد العجائب ضمن فعاليات الثقافة بين إيديك

حفل للنجم على الحجار تبثه وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب ضمن المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك وذلك في الساعة التاسعة مساء الأحد 12 أبريل.

ويتغنى الحجار خلاله بمجموعة مختارة من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد والتي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، على قد ما

حبينا، عارفه، بوابة الحلواني، حرمًا يا سيدى وغيرها.

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يسبقه في السادسة مساء العرض المسرحى أليس في بلاد العجائب والذى يوجه رسالة للأطفال تحثهم على ضرورة السعي لتحقيق الأحلام من خلال معالجة درامية استعراضية للقصة العالمية الشهيرة التي تحمل ذات الأسم.

وعرض أليس فى بلاد العجائب من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان وليد طه وبطولة مروة عبد المنعم ، ضياء شفيق ، هاني عبد المعتمد ،

حسن الشريف ، بسمة ماهر ، هبة محمد ، نور الشرقاوي ، محمد عمر ، كريم عبد الشافي ، أحمد حمودة ، أحمد شومان ، أحمد عبد المعبود ، عبد الحميد جبر ، مصطفي محمد ، ليلي عبد الحميد ، عمر إيهاب ، حمادة محمود ، محمد فايز ، محمود صلاح ، نور شادي سرور وحور الشاذلي ، أشعار عادل سلامة ، موسيقى جون خليل - مارك اسكندر ، استعراضات ضياء شفيق ، ديكور حازم شبل ، مجسمات منذر مصطفي ، إضاءة أبو بكر الشريف ، ملابس نعيمة عجمي ، أقنعة الدكتور محمد سعد ، مخرج منفذ إيهاب علوان.