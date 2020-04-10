قبل عرضه بأيام .. تغيير اسم مسلسل يسرا لـ "دهب عيرة"

استقر صناع العمل للمسلسل الرمضاني للفنانة يسرا على إسمه الجديد "خيانة عهد"، بدلاً من "دهب عيرة"، وذلك قبل عرضه في الموسم الدرامي لرمضان 2020. تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، وتجسد الفنانة يسرا دور سيدة تعمل على حل مشكلات أشقائها، وتنشغل بأمور حياتها ، وتهمل دورها تجاه ابنها الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات. مشكلات أشقائها، وتنشغل بأمور حياتها ، وتهمل دورها تجاه ابنها الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات. Advertisements مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.‎ أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.‎ يذكر أن يسرا قد شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، بمشاركة عدد من نجوم الدراما منهم "شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، محمد شاهين، نهى عابدين"، من تأليف:عبد الله حسن وأمين جمال، إخراج:محمد علي.

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