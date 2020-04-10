دينا تنشر فيديو لـ إيطاليين وهم يغنون داخل الحجر الصحي

نشرت الفنانة دينا فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر من خلاله بعض الإيطاليين وهم يغنون داخل الحجر الصحي، وعلقت عليه دينا قائلة: هذه هي إيطاليا.

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يذكر أن الفنانة دينا شاركت مؤخرًا

في بطولة مسلسل بت القبايل، وهو من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، وبطولة كل من عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، سميرة عبدالعزيز، أشرف عبدالغفور، محمد عبدالحافظ، بهاء ثروت، محمود الجابري، ياسمين علي، عمر زهران، مفيد عاشور، يوسف إسماعيل، إنعام الجريتلي، حسن العدل، محمد ريحان، ياسمين جمال، عبدالخالق أحمد، محمد عبدالجواد، رشا الخطيب، فاطمة محمد علي، مازن الغرباوي، محمد الدقاق، أشرف طلبة، عمرو درويش، رضوى شريف، سالي عبدالعزيز، نجاح حسن، أحمد عتريس، محمود سليمان، أحمد يوسف، عماد العروسي، هشام فهمي، مروة يحيى، باسم شكري، جلال العشري، إيمي طلعت زكريا، نيجار محمد، عزمي داود، هاجر الشرنوبي، حمدي عباس، حمدي هيكل، مريم حليم، هيثم نجم، آسر مصطفى، محمد الشقنقيري، محمود محمد، جنة عبدالمنعم، احمد الجعفري، ندى محمد.