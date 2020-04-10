صورة.. البوستر الرسمي لمسلسل "فرصة ثانية " لـ ياسمين صبري

بالتزامن مع بدء البرومو الدعائي لمسلسل "فرصة ثانية" لـ ياسمين صبري، وعرض بعض مشاهده كمرحلة دعائية على مختلف القنوات التلفزيونية، بالإضافة إلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
تدور قصة المسلسل حول فتاة تدعى "ملك"، من طبقة أرستقراطية تعمل في إحدى الشركات الكبرى وترفض الزواج بسبب طموحاتها الكبيرة ومستقبلها التي تحققه في مجال عملها.
ويشارك في بطولة المسلسل ياسمينصبري، دياب، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة، وتميم عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.
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