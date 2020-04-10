فيديو .. يارا ترتل ترنيمة وحبيبي

نشرت الفنانة يارا فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت يارا من خلاله وهي ترتل ترنيمة وحبيبي وحبيبي، وذلك بمناسبة الجمعة العظيمة. Advertisements يذكر أن الفنانة يارا طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان حبيبي يا، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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