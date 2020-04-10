سلاف فواخرجي تعلن وفاة الفنان عبدالرحمن أبو القاسم

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة للفنان القدير عبد الرحمن أبو القاسم، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وأعلنت سلاف فواخرجي عن وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو القاسم، قائلة: الفنان الكبير عبد الرحمن Advertisements أبو القاسم في ذمة الله .. لروحه الرحمة والسلام. أبو القاسم في ذمة الله .. لروحه الرحمة والسلام. يذكر أن الفنان عبد الله أبو القاسم توفي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 78 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

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