فيديو.. إڤانيسنس تعلن جولتها الغنائية المقبلة

نشر الباند العالمي إڤانيسنس فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعلنت الفنانة العالمية إيمي لي من خلاله عن موعد جولتهم الغنائية المقبلة، قائلة: جولة وورلدز كوليد تتجه إلى بولندا في 20 سبتمبر مع أصدقائنا

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ويذن تيمبتيشن باند .. ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكم هناك.

يذكر أن باند العالمي إڤانيسنس طرح مؤخرًا كليب بعنوان The Chain، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.