شاهد .. ساموزين ينشر دعاء لفك الكرب

نشر الفنان ساموزين دعاء، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ودعا ساموزين، قائلًا: اللهم اني استودعك قلبي واهلي وجميع من

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احبهم .. اللهم لا تكسر لنا ظهرًا ولا تصعب لنا حاجه ولا تعظم علينا أمرًا .. ربي بشرنا بقولك لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد .. ربي ارزقنا فرحة تجدد الروح في حياتنا .. اللهم إفرح خاطرنا بكل جميل إنك على كل شئ قدير.

يذكر أن الفنان ساموزين طرح مؤخرًا كليب بعنوان حب حب، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.