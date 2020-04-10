شاهد .. ساموزين ينشر دعاء لفك الكرب

نشر الفنان ساموزين دعاء، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ودعا ساموزين، قائلًا: اللهم اني استودعك قلبي واهلي وجميع من
يذكر أن الفنان ساموزين طرح مؤخرًا كليب بعنوان حب حب، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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