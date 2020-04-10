حجاج عبدالعظيم : الله المستعان ورمضان يكون من غير كورونا



روج الفنان حجاج عبدالعظيم لمسلسله الجديد "اتنين في الصندوق"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

ونشر "ححاج" البوستر الرسمي للعمل وعلق عليه قائلا :" الله المستعان .. ويكون رمضان من غير

يشار إلى أن "اتنين في الصندوق" تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة كلا من: حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى. ويكون رمضان من غير كورونا ان شاء الله".يشار إلى أن "اتنين في الصندوق" تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة كلا من: حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.



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