حمدي الميرغني لجمهوره: ادعوا لوالد أخويا علي ربيع بالرحمة

حرص الفنان حمدي الميرغني على تقديم العزاء لصديقه الفنان على ربيع في وفاة والده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتب حمدي عبر حسابه قائلا :"لا اله الا الله.. والد أخويا علي ربيع توفي ادعوله بالرحمة والمغفرة وربنا يسكنه فسيح جناته ويصبر أهله جميعآ.. دعواتكم".

الجدير بالذكر أن الفنان علي ربيع يخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "عمرو دياب" ويشارك البطولة أوس أوس، اخراج معتز التوني. والفيديوهات الشهير إنستجرام.وكتب حمدي عبر حسابه قائلا :"لا اله الا الله.. والد أخويا علي ربيع توفي ادعوله بالرحمة والمغفرة وربنا يسكنه فسيح جناته ويصبر أهله جميعآ.. دعواتكم".الجدير بالذكر أن الفنان علي ربيع يخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "عمرو دياب" ويشارك البطولة أوس أوس، اخراج معتز التوني.



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