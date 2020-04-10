أمل حجازي: "هل تنتظر وباءاً لتكون صالحاً"

ميرنا وليد - بيروت - غردت الفنانة المعتزلة ​أمل حجازي​ اليوم من وحي الاجواء التي نعيشها بالحجر المنزلي وقالت: "الحياة التي نعيشها اليوم ترضي الله !بيوتنا نظيفة وطاهرة ..الطبيعة تتنفس من التلوث..صرف المال بإعتدال دون الاسراف ..وقف البغاء والخيانات الزوحية..وقف الحروب ..الجلوس وقت طويل مع العائلة.. التقرب من الله خوفاً من الآتي!! يا ابن آدم هل تنتظر وباءاً لتكون صالحاً".

وكانت قد صرحت أمل للفن: "مع احترامي للفنانين والجو الفني، فلقد شعرت أني لست سعيدة بذلك الجو الفني، ولم يعد في قمته وعزه أيضاً. مررنا بأيام عز في الفن وكان الاحترام موجوداً. طبعاً لا زال هناك فنانون محترمون، لكني شخصياً لا أجد نفسي هناك".