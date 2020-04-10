بالصورة- هيفا وهبي ولغز المثلث

ميرنا وليد - بيروت - لازالت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ تلتزم الحجر المنزلي، وهي تطل بإستمرار على متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، لتتواصل معهم وتشجعهم على الإلتزام بالحجر المنزلي، ولتبدي رأيها في بعض المواضيع.

هيفا نشرت اليوم حزورة لمتابعيها، وهي عبارة عن مثلث كبير وفي داخله أكثر من مثلث، وسألت هيفا متابعيها عن عدد المثلثات الموجودة داخل المثلث الكبير، ولازال محبو هيفا يتفاعلون مع حزورتها، والإجابات منوعة.

وعلى صعيد آخر كشفت معلومات خاصة لموقع الفن أن ثمة مؤسسات إنتاجية ستحصل إبتداءً من يوم غدٍ الخميس على اذن خاص من الجهات الحكومية المعنية بخلية الازمة الخاصة بمحاربة فيروس كورونا، لإستكمال تصوير حلقات عدد من المسلسلات التي يتم تنفيذها في لبنان، ومن بينها مسلسل "أسود فاتح" الذي تقوم ببطولته النجمة هيفا وهبي، لكن بشرط إجراء فحص كل ثلاثة أيام للعاملين في أي عمل يضم عدداً من الاشخاص داخل نطاقٍ جغرافي واحد.

وتفيد المعلومات ان جهة صحية رسمية ستتولى مهمة فحص الفنانين والمشاركين في الاعمال الفنية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ويتردد أن مسلسلات أخرى سوف يتم العمل فيها ليلاً نهاراً لإنجاز ما تبقى من احداثها لعرضها في شهر رمضان المقبل .

