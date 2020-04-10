ياسمين صبري تطرح برومو مسلسل "فرصة تانية"

ميرنا وليد - بيروت - تم طرح برومو مسلسل "فرصة تانية" للممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ والمقرر عرضه على شاشة قناة on، في شهر رمضان المقبل.

وسيطر على البرومو أغنيات السيدة أم كلثوم والفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وتدور أحداثه حول شخصين ينفصلان بعد قصة حب تجمعهما، وأن كل شخص يحتاج الى فرصة تانية لتصليح أخطائه السابقة.

"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، ادوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد "حكايتي" العام الماضي.

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