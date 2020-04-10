ناصيف زيتون ويارا يقدمان تراتيل يوم الجمعة العظيمة

ميرنا وليد - بيروت - إلتزم الفنان ناصيف زيتونالصمت طيلة الفترة الماضية بدءًا من الأزمات والثورات إلى فترة الحجر الصحي بسبب انتشار وباء الكورونا، وكان بعيداً عن الأضواء ليطلّ يوم الجمعة العظيمة معبّراً بطريقته عن الآلام.
رتّل ناصيف "اليوم علق على خشبة" وحيداً في كنيسة المخلص في وسط بيروت، ولكن مشاركاً لملايين المؤمنين، ناشراً جوّاً من التأمّل والإيمان والصلاة، الذي يحتاج إليه الناس أجمعين للخروج من هذه المحنة ودخول زمن القيامة.
كما قدمت الفنانة اللبنانية يارا لمتابعيها ترتيلة بمناسبة الجمعة العظيمة "وَحبيبي... وَحبيبي... " . وقد حصدت اعجاب الكثير من متابعيها.
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