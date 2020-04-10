أنغام تقدم التعزية لوليد سعد بوالدته

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الفنانة المصرية أنغام العزاء للملحن ​وليد سعد​ بوفاة والدته اليوم وقالت: "أحر التعازي لأخي وزميليوليد سعد في وفاة والدته رحمها الله واسكنها فسيح جناته".

وقد اعلن الملحن المصري وليد سعد عن وفاة والدته، اذ انه كتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "توفت اليوم امي حبيبتي ويقتصر العزاء عند المقابر ونسألكم الدعاء".

وتلقى سعد عدد كبير من التعازي، وكان ابرز المعزين الفنانة اللبنانية إليسا التي كتبت له: "ربنا يرحمها حبيبي و يصبرك".

الجدير ذكره ان وليد سعد شارك مؤخرا في غناء شارة مسلسل "بخط الإيد" ، وهو من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي وإيمان العاصي وميرنا نور الدين، من تأليف هالة الزغندي وإخراج شيرين عادل.

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