خاص "الفن"- ريم عبد العزيز: القادم أجمل مهما بلغت الصعوبات

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​ريم عبد العزيز​ لموقع "الفن" أن فيروس كورونا، الذي حل على العالم أجمع، فرصة لإعادة ترتيب حياتنا وعلاقتنا مع الآخرين.

وشددت على أن الناس جمعيهم، وبعد القضاء على هذا الفيروس، يجب أن يخرجوا بقلوب بيضاء صافية، لا تحمل ذرة واحدة من الضغينة أو الكره تجاه أحد، ولنعتبر ما حصل درس يجب الإستفادة منه على أمثل وجه.

وأشارت عبد العزيز إلى أن الحياة فانية وكلنا نحمل المصير نفسه، ولذلك لا تستحق منا كل هذا العناء، وعلينا أن نثق أن القادم أجمل، مهما بلغت الصعوبات.

درامياً، من المقرر أن تشارك عبد العزيز في الجزء الحادي عشر، من مسلسل "باب الحارة"، بشخصية "أم مصطفى".

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