وفاة نجمة راب أميركية بجرعة زائدة من المخدرات

ميرنا وليد - بيروت - توفيت مغنية الراب الأميركية ​شينا روجرز​، عن عمر 25 عاماً، نتيجة "جرعة زائدة" من ​المخدرات​، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أميركية.

وأكدت عائلتها من خلال إدارة أعمالها نبأ وفاتها، وجاء في البيان: "كانت شينا محبوبة للغاية وسنفتقدها بشدة".

عانت شينا من إدمان المخدرات، وتمكنت من التغلب عليه، حتى أن وفاة والدتها بعد عام من الإنتهاء من إعادة التأهيل، لم يجعلها تنتكس وحاولت ألا تدع هذه المأساة الشخصيةن تعيدها إلى الطريق المظلم في المخدرات مرة أخرى، وفقا لتصريحاتها إلى Pitchfork، في عام 2018.

بدأت شينا حياتها المهنية عارضة أزياء، وقد وقّعت عقد عمل مع Ford Models في عمر الـ14 عاماً، ثم إنتقلت بعد ذلك للعمل مع المنتج الموسيقي الراحل A$AP Yams، وعندما إنخرطت في فرقة الهيب هوب الأميركية A$AP Mob، بدأت شينا تتخذ طريقها كمغنية راب.

إشتهرت بأغنياتها، ومنها Selfie وGlen Coco، كما أصدرت أسطوانة مطولة (EP)، بعنوان I'm Not Here، ومجموعة أخرى من الأغاني، التي لاقت رواجاً كبيراً.