إيمانويل ماكرون يحيي الأطباء اللبنانيين الذين يواجهون كورونا في فرنسا.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - زار الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ اليوم مستشفى ​مرسيليا​، للقاء البروفسور الفرنسي ​ديدييه راوولت​، والإطلاع منه على آخر نتائجه في شأن علاج ​فيروس كورونا​، بعقار الكلوروكين المضاد للملاريا.

وكان لافتاً وجود أكثر من طالب طب ​لبنان​ي، يشارك في فريق الأبحاث المواكب لعمل ديدييه راوولت، وبالأسماء هؤلاء هم الأطباء الثمانية، الأبطال الذين يرفعون صورة لبنان عالياً أينما حلوا، والذين تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة: أماندا شامية، رانيا فرنسيس، غبريال حداد، ريتا جعفر، ليندا أبو شقرا، ريم عبدالله، ريتا زغيب وأحمد إبراهيم.

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