بعد إصابته بفيروس كورونا.. ريهانا تنقذ حياة والدها!

ميرنا وليد - بيروت - أنقذت النجمة ​ريهانا​ حياة والدها، بعد إصابته ب​فيروس كورونا​، حينما إشترت له جهاز التنفس الصناعي الخاص به.

وأثنى رونالد فينتي، والد ريهانا، الذي يبلغ من الـعمر 66 عاماً، على إبنته لإهتمامها به أثناء فترة مرضه، ومعاناته مع فيروس كورونا، وأكد أن إبنته ساعدته بشراء جهاز تنفس صناعي، وأرسلته إلى منزله.

وقال: "كانت إبنتي تطمئن على كل يوم.. إعتقدت أنني سأموت وأنا أحارب الفيروس.. لأكون صادقاً يجب أن أقول، أحبك كثيراً يا روبين".

وحول أعراض المرض، أكد أنه شعر بحمى شديدة، وإلتهاب في أنفه وعبر شفتيه، ولحسن حظه أعلن الأطباء أنه كان خالياً من الفيروس، بعد أن أمضى 14 يواً في الحجر الصحي في Paragon Isolation Center.

ورغم ما قامت به ريهانا من أجل والدها، فإن العلاقة بينهما ليست على أفضل حال، بعد أن أدمن والدها الكوكايين في الماضي وحاول محاربته، ولكنه ظل لفترة طويلة يشرب الخمر.