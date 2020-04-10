تراند اليوم : فيفي عبده تنشر برومو برنامجها الرمضاني الجديد .. اتفرج

تصدرت الفنانة فيفي عبده لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد ساعات من نشرها لفيديو تروج من خلاله لبرنامجها الجديد دون الكشف عن تفاصيل.

وأعرب رواد تويتر عن سعادتهم بعودة فيفي عبده لشاشة معلقين :” اهلا بيكي يا فوفا”، واخرين :” ده برنامج ولا مسلسل”.

وروجت فيفي لبرنامجها الجديد خلي بالك من فيفي و علقت على الفيديو قائلة :” انتظرونا ان شاء الله في رمضان 2020 علي mbc5 ”

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.