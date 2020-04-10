تراند اليوم : عايز يتشهر .. زكي فطين عبد الوهاب يفتح النار علي عادل امام : ملوش فيها

عقب هجومه مؤخرًا على الفنان عمرو دياب، عاود الفنان زكي فطين عبد الوهاب هجومه مجددًا ولكن هذه المرة كانت من نصيب الزعيم عادل إمام.

ونشر عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، منشورين انتقد من خلالهما أداء إمام، فكتب في الأول: “سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم.. عمل إيه في السنوات الأخيرة، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإيفيه”.

ليجب على نفسه في المنشور الثاني كاتبًا: “أعتقد إنه معتمد على الكاريزما، مش أكتر، الناس عايزة تشوف عادل إمام، ايا كان اللي بيقدمه”.

وهاجم “عبد الوهاب” مؤخرًا الفنان عمرو دياب في أكثر من منشور على حسابه الخاص بـ”فيسبوك”، وقوبل وقتها بهجوم ضارٍ من قبل جمهور عمرو اضطره للتراجع عن كلامه. ونشر منشور آخر يوضح فيه أنه لم يقصد ما قاله.