تراند اليوم : بسبب الحجر المنزلي .. نتفلكس تقرر عرض أفلام كورية

في الآونة الأخيرة استقطبت السينما الكورية الجنوبية جمهورًا عالميًا من محبي الأفلام. كان لتلك الأفلام العديد من المعجبين في العالم و وصل صداها إلى العالم العربي. و في القائمة التالية 11 من أكثر الأفلام الكورية متعة، والتي جعلتها نتفليكس متاحة لمحبي الأفلام الكورية بشكلٍ خاص، و لمن يود تجربة شيء جديد ومختلف من نوعه.

1(The Wailing (2016

تدور أحداث فيلم “النحيب” حول ضابط الشرطة “جونغ- جو” الذي يبدأ التحقيق في جرائم قتل ارتكبها بعض الأشخاص المصابين بمرضٍ غريب. و يبدأ صراع جونغ – جو بين العقل و الأساطير الشعبية التي يبدأ بسماعها، و عندما يضرب هذا المرض الغير معروف بيته، نراه يسعى لكشف تلك القوة الغامضة والتي تسببت بتلك الفوضى من الأساس. فيلم الرعب الذي أطلق عليه (الكابوس الكوري) و تصدر شباك التذاكر فور صدوره. تقييم الفيلم على موقع Rotten Tomatoes 99% ويعد من أفضل أفلام السينما الكورية

2(Mother (2009

عندما يُتهم ابنها ذو الاحتياجات الخاصة بالقتل، تأخذ أمه “هاي-جاي” على عاتقها مهمة الكشف عن حقيقة ما حدث. وتقوم بالتحقيق من أجل اكتشاف القاتل الذي اتهم ابنها. القصة الجديدة و الفريدة من نوعها جعلته من أهم الأفلام في تاريخ السينما الكورية.

3(Train to Busan (2016

يقرر “سيوك وو” مرافقة ابنته “سو آن” لرؤية والدتها في بوسان، ولكن قبل انطلاق القطار الذي يؤدي إلى بوسان تدخله فتاة مصابة بجرح كبير في قدمها، يتضح بعد هذا أنّها مصابة بفيروس اجتاح كوريا الجنوبية و حولها إلى “زومبي”. يبدأ الفيروس بالانتشار عن طريق العض. وعلى سيوك وو حماية ابنته لحين الوصول إلى بوسان التي يتضح أنّها البقعة الآمنة الوحيدة. حطم الفيلم جميع الأرقام القياسية في الأسبوع الأول من عرضه، ليس فقط في كوريا الجنوبية، إنما في جميع البلاد الآسيوية.

4(Bluebeard (2017

بعد انتقاله للعمل في مشفى يُديره صديقه، يجد الطبيب “سيونغ هون” نفسه محاطًا بسلسلة كبيرة من جرائم القتل. بعد أن تم إخراج جثة مقطعة لامرأة تم قتلها وإلقائها في نهر الهان. الحبكة و الأداء التمثيلي الرائع سوف يتركك ترغب بالمزيد، فيلم يستحق المشاهدة وبشدة.

5(Forgotten (2017

تدور أحداثه حول “جين سوك” الذي يجد نفسه يحقق في قضية اختطاف أخاه الغامضة، و كل دليل يصل إليه يجعله يشكك في حياته التي يعيشها. شياطين الماضي و غموض الحاضر جعل من الفيلم رائعة تستحق المشاهدة.

6(Sea Fog (2014

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عندما يفشل طاقم قارب “جيون جينهو” في صيد السمك، يقرر صاحب القارب بأنه سيقوم ببيعه. لكن، “الكابتن كانغ” يود الاحتفاظ به و يعرض بأن يشتريه، و بسبب أنه لايمتلك النقود الكافية، يقرر و بمساعدة الطاقم، الاتجار بالبشر، و يكلف بمهمة نقل 30 مهاجر غير شرعي عبر البحر. يبدأ الحظ السيء بمواجهتهم عندما تضرب عاصفة و تبقيهم محاصرين في منتصف المحيط. الفيلم مأخوذ من قصة حقيقية، و يصور لنا محاولة الإنسان في البقاء على قيد الحياة رغم الظلام المحيط به.

7(Lucid Dream (2017

تدور أحداث الفيلم حول الصحفي “داي-هو” الذي يسعى إلى تعقب مكان ابنه الذي اختُطف قبل ثلاث سنوات. بمساعدة مخبر في الشرطة وصديقه الطبيب النفسي، حيث يحاول استعادة ذاكرته عن الحادث من خلال استخدام تقنيات الحلم الواضح. الفيلم ممتع بشدة، و تقاطع التحقيق بين عالم الأحلام و العالم الواقعي مثيرة للاهتمام بشكل مرضي للغاية.

8(The Beauty Inside (2015

فيلم رومانسي كوميدي حول مصمم الديكور “وو جين” الذي يستيقظ كل يوم ليجد نفسه في جسدٍ مختلف. و عندما يقع في حب فتاة و يسألها بأن تذهب معه في موعد، يجد وو جين نفسه مضططرًا على إخبارها بالحقيقة لكنه لا يعلم الطريقة المناسبة لفعل هذا. الفيلم ممتع و مضحك و رومنسي بشكلٍ رائع و يستحق المشاهدة بالتأكيد.

9(Tunnel (2016

أثناء عودته إلى المنزل، يأخذ “لي جونغ سو” طريق النفق عبر الجبل، ينهار النفق. عندما يستعيد لي جونغ سو وعيه، يجد نفسه محاصرًا داخل سيارته، كل ما لديه داخل السيارة هو هاتفه المحمول و زجاجتي مياه وكعكة عيد ميلاد ابنته. وأثناء عملية الإنقاذ التي تتطلب إزالة النفق المهدم، تتشكل بين جونغ سو و رئيس فريق الإنقاذ “داي كيونج” علاقة مثيرة للاهتمام. فيلم الكارثة التي سوف تبقيك متوترًا منذ البداية حتى النهاية.

10(Vanishing Time: A Boy Who Returned (2016

بعد قيامهم باستكشاف أحد الكهوف، يختفى فتى الثالثة عشر “سونغ مين” برفقة صديقيه دون أي آثر. و بعد بضعة أيام يأتي رجل في الثلاثين من عمره ليقابل الفتاة “سو رين” و يدعي بأنه هو نفسه صديقها سونغ مين. فيلم الخيال الرائع و المحزن في الوقت ذاته، و الذي حاز على العديد من الجوائز في كوريا بسبب القصة الخيالية الفريدة من نوعها.

11(A Violent Prosecutor (2016

عندما يجد المدعي العام “بيون جي ووك” نفسه مسجونًا و متهمًا بجريمة لم يرتكبها، يخطط على الانتقام من الأشخاص الذين لفقوا إليه تلك التهمة، و كي يفعل ذلك، يجب عليه تجنيد بعض الأشخاص من خارج السجن ليقوموا بمساعدته. فيلم الجريمة و التشويق الذي لاقى إعجاب الجماهير عند صدوره في دور السينما.

أفلام القائمة السابقة رائعة و يجب عليك رؤيتها كنوع من التغيير، و نوع من التقدير إلى السينما الكورية التي أنتجت العديد من الأفلام المذهلة خلال السنوات الماضية.