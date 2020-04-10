تراند اليوم : صدمة..فنانة كويتية شهيرة تظهر مع والدتها في بث مباشر فحدث ما لم تتوقعه

تسبب والدة الممثلة أبرار الكويتية، في وضع ابنتها في موقف محرج أمام الجمهور أثناء ظهورهما في بث مباشر لدى متابعيها، ما سبب صدمة لابنتها الفنانة ودخلت معها في جدال.

ونشرت الفنانة أبرار بث مباشر عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرتا وهما تتحادثان بشأن المسلسلات، وفاجأت الوالدة إبنتها بالقول إنها لا تجيد التمثيل، قبل أن يدور جدال بينهما.

وأثار هذا الفيديو موجة من الجدل في أوساط المتابعين، وأعرب الكثيرون عن إستغرابهم من تعليق الأم، مشيرين إلى أنه لم يكن عليها أن تصف أداء ابنتها بهذه الطريقة، وإعتبروها قاسية، فيما لفت آخرون إلى أنها على حق.

وظهرت الصدمة على الفنانة الكويتية، مما قالته والدتها، وشعرت أنها في موقف محرج للغاية، حيث لم تتوقع أن يصدر من والدتها هذا الرأي عنها.