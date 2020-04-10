تراند اليوم : لعبوها صح .. مصطفي خاطر و علي ربيع يستغلون أسم عمرو دياب في مسلسل رمضان

يرتبط المخرج معتز التونى حالياً بتصوير مسلسله الجديد “عمرو دياب” المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر

وتدور أحداث “عمرو دياب” فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانه ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقعان فيه بطلى المسلسل، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهم مسلسلين من بطولته في العامين الماضي.

و تصدر الفيلم تريند جوجل بسبب اقتراب اسمه من اسم المطرب المشهور عمرو دياب ليحدث ضجة باسم النجم الذي اختفي و غاب عن الشاشة لسنوات .