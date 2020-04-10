الامير تشارلز يحتفل بعيد زواجه وتعافيه السريع من كورونا يثير التساؤلات

بعد تعافيه من فايروس كورونا، احتفل الأمير تشارلز وزوجته كاميلا بعيد زواجهما الـ15 في اسكتلندا، بأجواء هادئة.
وكان شفاء تشارلز السريع قد أثار التساؤلات، خصوصا أن بريطانيا تسجل نسبة عالية من الإصابات مع مئات الوفيات يومياً.
وقد ذكرت مجلة “ذا ويك” البريطانية أن تركيبة دواء “الايورفيدا” من الهند شفت الأمير تشارلز من كورونا وهو ما أكده الطيبب الخاص بالأمير البريطاني على حد قوله “تركيبة الأيورفيدا هي العلاج المثالي لـ كورونا” .
وأكدت المجلة أن دواء “الايورفيدا” مع “اليوجا” والعلاج الطبيعي كانا العلاج المثالي من فيروس كورونا.
يذكر أنه بعد شفاء الامير، تم إعلان عن إصابة والد ووالدة زوج الأميرة يوجيني بفيروس كورونا، إذ تم تشخيص الوالد جورج بروكسبانك (71 عاماً) بالفيروس ونقله إلى العناية المركزة بعد ازدياد حدة الأعراض عليه، لكن حالته مستقرة.
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