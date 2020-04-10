أرقام صادمة: اكتشفوا فارق السن بين النجمات وأزواجهن !

نجحت بعض نجمات العالم العربي بخطف قلوب رجال يكبرهن سناً بشكلٍ صادم، دون الإكتراث الى فارق السن والمشاكل التي قد تنتج عنه بعد الزواج، فتخطين هذا الحاجز وارتبطن مؤكدات مقولة "الحب لا يعرف عمراً" وهذا ما أكّد على صحّتها بعيداً عن التشكيك بمصداقيتها عند فشل بعض العلاقات بسبب فارق العمر.

الواقع ان قصص الحب الشائعة بين المشاهير، والتي جمعتِ بعض الفنانات بأزواج يكبرونهنّ سناً بشكل لافت، كان بعضها ناجح، فيما البعض الآخر إنتهى بالطلاق.

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نعط المثل الأكبر على نجاح علاقات عاطفية بغض النظر عن فارق السن النجمة اللبنانية نانسي عجرم التي تزوجت من الدكتور فادي الهاشم الذي يكبرها بـ14 عاماً.

الممثلة السورية كندة حنا أيضاً ارتبطت بالمخرج السوري ناجي طعمة الذي يكبرها بنجو 10 سنوات.

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أكثر قصص الحب الناجحة رغم الفارق في العمر، الزواج الذي يجمع أنابيلا هلال بطبيب التجميل نادر صعب، فهو يكبرها بـ20 عاماً.

وقد أثار زواج سناء يوسف من المنتج عمرو مكين جدلاً كبيراً، خصوصاً وأن الفارق العمري واضح ما بينهما.

واخيراً شكل ارتباط النجم تيم حسن بالمذيعة وفاء الكيلاني صدمة للجماهير خصوصا انها تكبره بأربع سنوات، حيث ان وفاء من مواليد 1972 واكلمت عامها الـ 45 في حين ان تيم من مواليد 1976 ويبلغ من العمر 41 عاماً.

شاهدوا الصور واكتشفوا فارق السن بين النجمات وأزواجهن.

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