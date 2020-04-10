تغيير اسم مسلسل يسرا الجديد إلي «خيانة عهد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المنتج جمال العدل، عن تغيير اسم مسلسل “دهب عيرة” للنجمة المصرية يسرا، والذي تخوض به السباق الرمضاني القادم 2020.

وقال المنتج المصري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة اليوم”، تقديم الفنان إدوارد، المذاع عبر شبكة قنوات ألفا، إنه تم تغير إسم مسلسل يسرا الجديد ليصبح “خيانة عهد” بدلًا من “دهب عيرة”.

ويشارك في بطولة مسلسل “خيانة عهد”، يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب.

وعلى جانب أخر، تألقت الفنانة المصرية يسرا بإطلالة مميزة، خلال استضافتها، مؤخرا، ببرنامج “دبي كروز” تقديم الفنانة ميساء مغربي

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الفنانة المصرية تألقت بفستان أصفر مبهج، ناسب لون بشرتها البرونزية، وشعرها الأشقر، وهو من توقيع دار أزياء Carolina Herrera، وبلغ سعره 1010 دولار أمريكي. وأكملت يسرا، اطلالتها بارتداء أسورة متعددة الطبقات باللون الأزرق، مع قرط متدلي اللوني الذهبي والأزرق، وانتعلت صندل باللون الأزرق. والجدير بالذكر أن الفنانة المصرية يسرا قد تحدثت خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل حياتها الفنية والشخصية وأصعب اللحظات التي تعرضت لها في حياتها. يسرا، قالت: “إنني عشت مرحلة صعبة في حياتي وهى فترة شبح المرض بسرطان في الدم، وقررت في هذه الفترة أن أعزل نفسي تماما ولا أتحدث مع أحد عن مرضى وكنت أحرص على عدم معرفة والدتي حتى تبين من التحليل الطبية أن النتائج سلبية”.

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