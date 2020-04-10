سيلين ديون تلجأ الى فيلم تيتانيك لمواجهة كورونا

Apr 10, 2020
تتخذ النجمة العالمية سيلين ديون من حسابها عبر موقع انستغرام منبراً لنشر التوعية حول فيروس كورونا الذي ينتشر في أرجاء العالم حاصداً مئات الآلاف من الضحايا.
هذه المرة، لجأت سيلين ديون إلى أغنيتها الشهيرة من فيلم “تيتانيك” التي تعد واحدة من أهم أغانيها، وقامت بتغيير كلماتها، وكتبت: “قريب، بعيداً أينما كنت… تأكد من أنك تمارس الابتعاد الاجتماعي! تأكد من ممارسة المسافة الاجتماعية”.
نذكر ان مهرجان بيبلوس الدولي وإدارة اعمال النجمة العالمية سيلين ديون قد اتفقا على الغاء الحفل الذي كان من المقرر أن تقيمه نجمةMy Heart Will Go On في الواجهة البحرية في بيروت في 31 تموز/يوليو 2020وذلك بحسب البيان الذي نشره المهرجان على حسابه عبر موقع انستغرام.
نشير ان سيلين ديون كانت قد ألغت بعض الحفلات من جولتها الغنائية بسبب فيروس كورونا.
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