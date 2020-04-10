شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يعزى على ربيع فى وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم الفنان أشرف عبد الباقى عضو فرقته "مسرح مصر" على ربيع بعد وفاة والده ، ودعا للراحل فى رسالة قصيرة لربيع جاء فيها : "البقاء لله ربنا يرحمه ويغفرله" بعد ساعات قليلة من الإعلان عن وفاة نجم مسرح مصر .

توفى والد النجم على ربيع، مؤخراً ومن المقرر أن يسافر ربيع برفقة عائلته لدفن والده فى مدينة الإسماعيلية التى شهدت وفاته، وذلك بسبب وجود مقابر العائلة هناك.

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على جانب آخر يشارك على ربيع خلال مارثون رمضان القادم من خلال مسلسل باسم "عمرو دياب" والذى يشارك فى بطولته مع النجم مصطفى خاطر فى عمل من إنتاج شركة سينرجى.

المسلسل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبروعدد من ضيوف الشرف،إنتاج شركة سينرجى، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية.