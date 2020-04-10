شكرا لقرائتكم خبر عن الفتوة" و"لما كنا صغيرين" على الحياة فى رمضان 2020 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.
تدور الأحداث في زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.
أما مسلسل "لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات وتتوالى الأحداث.
المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، محمود حميدة، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، و عدد آخر من الفنانين.
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