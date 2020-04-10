شكرا لقرائتكم خبر عن تصاريح وزارة الصحة اللبنانية تعطل تصوير "أسود فاتح" لـ هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة هيفاء وهبى التصاريح اللازمة من وزارة الصحة اللبنانية لاستكمال تصوير مشاهدها فى مسلسل "أسود فاتح"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، بعد توقف تصوير وصل لأسبوعين، لمواجهة تفشى فيروس كورونا فى لبنان، وغلق المطارات أمام المسافرين، حيث من المقرر أن تستكمل هيفاء التصوير الأسبوع المقبل.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته فارس رحومة وذكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" في موسم عيد الفطر المقبل، بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقى.