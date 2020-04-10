شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنانة عبير فاروق بعد صراع مع المرض ودفنه بمقابر الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رحل اليوم الجمعة والد الفنانة عبير فاروق بعد صراع مع المرض وتم دفنه بمدافن الأسرة، حيث اقتصرت مراسم الجنازة والدفن على أسرة الفنانة والاقارب المقربين جدا .

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يذكر أن الفنانة عبير فاروق هي أحد أعضاء فرقة الفنان الكبير محمد صبحي وإحدي بطلات مسرحيته الأخيرة " خيبتنا " التي كانت تعرض علي مسرح مدينة سنبل قبل انتشار فيروس كورونا، وقدمت مع الفنان محمد صبحي الكثير من المسرحيات والمسلسلات منها مسرحية " كارمن " و سكة السلامة و مسرحية لعبة الست .

كما شاركت في المسلسلات منها هربانة منها – كفر دلهاب – ولاد تسعة – الزيبق – ظل الرئيس – كابتن أنوش – راجل و ست ستات – عيون القلب – أبو البنات – المغني – بنات سوبر مان – سرايا عابدين – الدجال – سيرة الحب – أنا عشقت – في غمضة عين – البحر و العطاشة.