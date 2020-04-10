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وفاة والد الفنانة عبير فاروق بعد صراع مع المرض ودفنه بمقابر الأسرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

رحل اليوم الجمعة والد الفنانة عبير فاروق  بعد صراع مع المرض وتم دفنه بمدافن الأسرة، حيث اقتصرت مراسم الجنازة والدفن على أسرة الفنانة والاقارب المقربين جدا . 

 

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يذكر أن الفنانة عبير فاروق هي أحد أعضاء فرقة الفنان الكبير محمد صبحي وإحدي بطلات مسرحيته الأخيرة " خيبتنا " التي كانت تعرض علي مسرح مدينة سنبل قبل انتشار فيروس ، وقدمت مع الفنان محمد صبحي الكثير من المسرحيات والمسلسلات منها مسرحية " كارمن " و سكة السلامة و مسرحية لعبة الست .

 

كما  شاركت في المسلسلات منها هربانة منها – كفر دلهاب – ولاد تسعة – الزيبق – ظل الرئيس – كابتن أنوش – راجل و ست ستات – عيون القلب – أبو البنات – المغني – بنات سوبر مان – سرايا عابدين – الدجال – سيرة الحب – أنا عشقت – في غمضة عين – البحر و العطاشة.

 

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