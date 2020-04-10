شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف غيرت سيلين ديون كلمات أغنية تايتانيك لمقاومة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب فيروس كورونا العالم أجمع مؤخراً وتأثر به الجميع بعدما أوقف الحياة فى معظم المجالات، وهو الذى دفع النجمة الكبيرة سيلين ديون إلى محاولة التوعية بضرورة مقاومة هذا الفيروس من خلال حسابها عبر إنستجرام.



سيلين ديون

ولجأت سيلين ديون إلى أغنيتها الشهيرة لفيلم تايتانيك التي تعد واحدة من أهم أغانيها، حيث قامت بتغيير كلمات الأغنية وكتبت "قريب، بعيدًا أينما كنت... تأكد من أنك تمارس التباعد الاجتماعى"، وذلك فى إشارة إلى ضرورة البقاء فى المنزل لأطول فترة ممكنة.

وكانت النجمة سيلين ديون قد احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الـ 52، وبالتزامن مع تلك المناسبة حرص فريق إدارة صفحات النجمة العالمية سيلين ديون، بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة لها من الطفولة وهى فى سن الـ7 سنوات، احتفالا بعيد ميلادها الـ52 الذى يوافق اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنجمة العالمية بموقع إنستجرام صورة من الذكريات، وتمنت المزيد من الصحة والسعادة والحب طوال النسوات القادمة.