شكرا لقرائتكم خبر عن تعلم الرقص وتطوير الأعمال.. روشتة جينيفر لوبيز للتخلص من ملل كورونا بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة جينيفر لوبيز واحدة من أهم نجمات العالم سواء على مستوى السينما أو الغناء، وبالتالى فقد تأثرت للغاية بسبب فيروس كورونا، الذى يحتم عليها البقاء فى المنزل وتأجيل العديد من مشاريعها الغنائية.

ورغم ذلك إلا أن جينيفر لوبيز ظهرت بروح إيجابية أثناء حديثها مع المذيعة الين عبر يوتيوب، وذلك بعدما تطرقت إلى كيفية حياتها حالياً فى المنزل، وما الذى تفعله لتواجه فيروس كورونا والملل الذى سببه لكثيرين ممن ملوا من الجلوس في المنزل.

Advertisements

جينيفر لوبيز بدأت حديثها بالتأكيد أن أى إنسان فى المنزل ويعيش بصحة جيدة عليه أن يكون ممتن للغاية، وسعيد لأنه لم يتأثر سلباً بالمرض هو أو أحباءه، وبالتالى عليه أن يلزم المنزل، ثم أضافت أن العمل من المنزل بالنسبة لها عبارة عن قراءة النصوص لمشاريع قادمة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع جديدة، إلى جانب التمرن وتعلم أساسيات رقص جديدة.

لوبيز قالت أيضاً إن الوقت الحالى هو أهم وقت لأننا يمكننا استخدام الوقت للتحضير لما هو قادم في مرحلة ما، قبل أن تعاود الحياة سيرها الطبيعي مثلما نأمل، والتى أضافت أننا دائماً نرتد للخلف بسبب أزمات، وبالتالى نحتاج إلى استخدام هذا الوقت بالطريقة الصحيحة للاستعداد للعودة بشكل أفضل.

كما أكدت فى نفس الوقت أن لا أحد كان يرغب فى حدوث ما نعيشه، لكن طالما حدث ما حدث، فيمكن لنا الاستفادة من الوقت والعمل لكى نتحسن، ولنفعل ذلك من المنزل.