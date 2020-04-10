شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة وتنمية مهاراتها فى الرقص.. هكذا تقضى ميس حمدان الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ميس حمدان إنها تلتزم البقاء فى المنزل منذ ظهور فيروس كورونا فى مصر، إضافة إلى اتخاذها كل الإجراءات الوقائية ضد انتشار الفيروس داعية المواطنين الى الالتزام بالبقاء فى منازلهم، وتنفيذ قرارات الحكومة المصرية حتى نتخطى هذه الفترة الصعبة وتعود الحياة لطبيعتها فى أقرب وقت.

وأشارت ميس، لـ"الخليج 365"، إلى أنها تقضى يومها فى المنزل بممارسة الرياضة، حيث تحرص يومياً على الجرى والتماريت، إضافة إلى تنمية مهاراتها فى الرقص وغيره، مضيفة أنها أيضاً تحرص على التحدث مع أصدقائها ومقابلة جيرانها، بالإضافة إلى التسلية مع شقيقتها مى ودانا عبر الفيديوهات التى ينشرونهاعلى السوشيال ميديا، لافتة إلى أنها ليست من محبى تطبيق "تيك توك" ولا تستحدمه.

ووكانت ميس قد نشرت من قبل فيديو لها على موقع إنستجرام وهى تؤدى مجموعة من التدريبات الشاقة وتمرين نط الحبل داخل إحدى صالات التمارين الرياضية، وعلقت "ميس" على التدريبات مداعبة جمهورها: "لمحة عن التمرين اليوم.. كانت مكثفة ولكن في المرة القادمة هكتب لكم الروتين الخاص بالتمرين عشان أن مجهدة من تمرين اليوم".

يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان فى الدراما مسلسل "نوف" الذى قدمته فى الأردن وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وخاضت من خلال أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما الأردنية، كما صورت مؤخراً حلقة كضيفة شرف فى مسلسل "أيام العسل" مع المخرج أحمد نور المقرر عرضه على احدى منصات الإنترنت.

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الفنانة ميس حمدان



الفنانة ميس حمدان



ميس حمدان