شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسلسل يسرا من "دهب عيرة" لـ"خيانة عهد" بسبب عرضه فى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا المقرر عرضه فى السابق الرمضانى المقبل تغيير اسمه لـ"خيانة عهد"، بسبب عرض المسلسل على إحدى قنوات دبى، وكلمة عيرة بالنسبة لهم غير مناسبة وغير لائقة، ولها معنى آخر بخلاف المعنى المعتاد للمصريين، لذلك قرر صناع العمل تغيير الاسم إلى "خيانة عهد".

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبرى، وهنادى مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتجسد بطلة العمل الفنانة يسرا دور امرأة تمتلك مصنع ملابس ضمن أحداث المسلسل وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور، الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.